Казанский баскетбольный клуб УНИКС официально подтвердил переход канадского защитника Ксэвьера Ратэн-Мэйса.

Трудовой договор с игроком подписан по схеме «1+1» (на один сезон с возможностью продления еще на один год). Свою профессиональную карьеру 32-летний канадец строит с 2017 года.

Российским болельщикам защитник отлично знаком по триумфальному сезону-2023/2024 в составе красноярского «Енисея». В том году Ратэн-Мэйс забрал награду лучшему дебютанту Единой лиги ВТБ и выиграл гонку снайперов турнира, а его личный рекорд в 42 набранных очка за одну встречу вошел в тройку самых результативных перформансов в истории лиги.