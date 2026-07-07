«Милуоки Бакс» официально выведет из обращения 34-й номер греческого форварда Янниса Адетокунбо перед началом регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27, о чем сообщил инсайдер Джейк Уэйнбах.

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

Звездный баскетболист провел в составе клуба все 13 лет своей карьеры в лиге, а его главным достижением стало чемпионство 2021 года, которое оказалось для франшизы первым за последние полвека. В текущее межсезонье руководство команды решилось на глобальную перестройку и обменяло 31-летнего лидера вместе с форвардом Бобби Портисом в «Майами Хит».

Взамен «Бакс» получили внушительный пакет активов, в который вошли игроки Тайлер Хирро, Хайме Хакес, Келел Уэйр и Каспарас Якучионис, а также сразу три пика первого раунда, включая 13-й выбор на драфте 2026 года, один драфт-пик второго раунда и опция обмена будущими пиками.