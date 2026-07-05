Нападающий Андрей Воронцевич продолжит играть за санкт‑петербургский «Зенит» и в новом сезоне, сообщает телеграм‑канал «Перехват».

Андрей Воронцевич globallookpress.com

За эту команду опытный баскетболист выступает с лета 2024 года. Воронцевич известен по игре за «Пари Нижний Новгород», УНИКС, ЦСКА, а также за сборную России.

Всего в прошлом сезоне нападающий провёл на паркете 56 матчей, набирая в среднем 5,6 очка, 2,7 подбора и 1,1 передачи при игровом времени 19 минут.

Вместе с «Зенитом» в прошлом сезоне Воронцевич добрался до полуфинала плей‑офф Единой лиги ВТБ, где уступил УНИКСу в серии со счётом 3–4.