Согласно информации источника, руководство скудерии в скором времени может активировать опцию продления контракта, что свяжет семикратного чемпиона мира с командой до конца 2027 года. При этом подчеркивается, что если к моменту традиционного летнего перерыва в чемпионате Хэмилтон удержит позицию в первой тройке личного зачета и продолжит опережать своего напарника Шарля Леклера в турнирной таблице, то активация нового контракта и продление сотрудничества вступят в силу автоматически.

Британский пилот Льюис Хэмилтон находится в шаге от пролонгации соглашения с «Феррари», сообщает итальянское издание AutoRacer.it.

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