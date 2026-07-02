Британский пилот Льюис Хэмилтон находится в шаге от пролонгации соглашения с «Феррари», сообщает итальянское издание AutoRacer.it.
Согласно информации источника, руководство скудерии в скором времени может активировать опцию продления контракта, что свяжет семикратного чемпиона мира с командой до конца 2027 года. При этом подчеркивается, что если к моменту традиционного летнего перерыва в чемпионате Хэмилтон удержит позицию в первой тройке личного зачета и продолжит опережать своего напарника Шарля Леклера в турнирной таблице, то активация нового контракта и продление сотрудничества вступят в силу автоматически.
Топ-5 лидеров чемпионата выглядит следующим образом:
1. Андреа Кими Антонелли (Mercedes) — 171 очко
2. Джордж Расселл (Mercedes) — 131 очко
3. Льюис Хэмилтон (Ferrari) — 125 очков
4. Оскар Пиастри (McLaren) — 80 очков
5. Ландо Норрис (McLaren) — 79 очков