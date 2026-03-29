Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Японии.

Кими Антонелли globallookpress.com

Итальянец стартовал с поул-позиции и уверенно довёл гонку до победы, выиграв второй этап подряд. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларена» (+13,7 секунды), третьим финишировал Шарль Леклер на «Феррари» (+15,2).

Благодаря этому успеху Антонелли вышел в лидеры общего зачёта «Формулы-1», набрав 72 очка. Его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл, завершивший гонку четвёртым, теперь идёт вторым с 63 баллами.

Пилот «Хааса» Оливер Берман попал в аварию на 22-м круге, а Лэнс Стролл из «Астон Мартин» сошёл с дистанции на 34-м круге из-за технических неполадок.

Следующий этап Формулы-1 состоится с 1 по 3 мая в Майами.