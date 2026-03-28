Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Японии.

Итальянец показал время 1:29,362, оказавшись быстрее всех на трассе в Судзуке. Вторую строчку занял его напарник Джордж Расселл, уступивший 0,254 секунды, а третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер с отставанием 0,867.

Четвёртый результат продемонстрировал представитель «Макларена» Оскар Пиастри (+1,002). Замкнул пятёрку Льюис Хэмилтон из «Феррари» (+1,021).

Действующий чемпион мира Ландо Норрис, также выступающий за «Макларен», показал шестое время (+1,238), а пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал восьмым, проиграв лидеру 1,548 секунды.

Гонка на трассе в Судзуке пройдет 29 марта.