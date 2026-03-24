Олимпийская чемпионка и член исполкома Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова считает, что снятие допинговых санкций с федерации является хорошим сигналом для возвращения российских атлетов к международным соревнованиям.

«На самом деле снятие санкций было в 2022 году. После этого был наложен трехлетний мониторинг, который закончился. И если бы случилось что‑то плохое, нас бы дисквалифицировали чуть ли не на пожизненно. Теперь трехлетний мониторинг пройден и сейчас претензии совсем не к нам.

По натуре мы оптимисты и надеемся, что в дальнейшем будет сложно игнорировать нашу команду. Ничего сразу нигде не делается. Это один из знаковых шагов, что в ближайшем будущем мы окажемся на международных соревнованиях», — сказала Привалова «Матч ТВ».

С 2015 года российские спортсмены не имели право участвовать в соревнованиях под эгидой World Athletics (ранее — IAAF) из-за череды допинговых скандалов. Сегодня, 24 марта, было принято решение о снятии этих ограничений.