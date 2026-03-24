Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) больше не имеет претензии к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) относительно допинга.
«ВФЛА прошла трехлетний "карантин" в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры.
Подразделение по целостности лёгкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов», — написал министр спорта Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.