23-летняя российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх 2026 года.

Варвара Ворончихина globallookpress.com

Спортсменка прошла дистанцию за 2 минуты 25,26 секунды и заняла второе место после первой попытки. Золотую медаль выиграла шведская горнолыжница Эбба Орше с результатом 2:22,42.

Варвара Ворончихина стала обладательницей всех возможных наград на этой Паралимпиаде. Ранее она выиграла золотую медаль в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

На Паралимпийских играх сборную России представляют шесть спортсменов, выступающих под национальным флагом.