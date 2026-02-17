Во вторник, 17 февраля, состоятся соревнования у женщин в короткой программе. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции

21:21 Сорвала аксель Кристен, но боролась до конца фигуристка.

21:20 Комбинация вращений со сменой ноги на желтый маркер получилась.

21:20 Дорожка шагов хороша.

21:20 Не засчитали один из элементов судьи.

21:19 Прыжок в либелу получился хорошо.

21:19 Тройной риттбергер+Двойной риттбергер с помаркой вышли, желтый маркер от судей.

21:18 Тройной флип мощно исполнила британка и на зеленый маркер.

21:18 Кристен Спурс из Великобритании начала выступление под Iron Sky by Paolo Nutini.

21:17 Чжан Жуйян из Китая получила — 59.38

21:15 Справилась с программой фигуристка из Китая, комментаторы рассуждают про несложную программу, но чистый прокат.

21:14 Дорожка шагов хороша, зеленый маркер.

21:14 Тройной флип четко выполнен.

21:13 Комбинация вращений со сменой ноги исполнена не плохо, желтый маркер.

21:13 Двойной аксель получился хорошо.

21:12 Тройной сальхов+Тройной тулуп, справилась фигуристка, но желтый маркер от судей.

21:12 Чжан Жуйян из Китая начала выступление под Frozen by Madonna.

21:11 Меда Варякойте из Литвы получила — 53.86. Лучший результат в сезоне.

21:09 Завершила выступление Меда, нежный прокат получился под соответствующую музыку. Много желтых маркеров от судей, но в целом вышло хорошо, сама спортсменка и тренер довольны. Комментаторы рассуждают про недокрут в тулупе.

21:08 Дорожка шагов получилась хорошо, но желтый маркер от судей.

21:07 Двойной аксель уверенно исполнила литовская спортсменка.

21:07 Прыжок в либелу получился хорошо.

21:07 Тройной флип так же на пересмотр судей пойдет, желтый маркер.

21:06 Тройной лутц+Тройной тулуп в начале программы, получилось на желтый маркер выполнить.

21:06 Меда Варякойте из Литвы начала выступление.

21:05 Аделия Петросян из России получила — 72.89. Лучший прокат в сезоне и текущее 1-ое место.

21:02 Комбинация вращений со сменой ноги завершила выступление российской фигуристки, собранным получился прокат. Трибуны поддерживают спортсменку, комментаторы так же расхваливают качественное выполнение элементов.

21:02 Энергичная Дорожка шагов от Аделии получилась красиво, зеленый маркер.

21:01 Заклон так же на желтый маркер угодил.

21:01 Тройной флип+Тройной тулуп отмечен желтым маркером, будет пересмотр элементов судьями.

21:01 Прыжок в либелу — все хорошо и здесь.

21:00 Чисто и легко исполнен Тройной лутц.

21:00 Двойной аксель открыл программу, получилось хорошо, зелёный маркер от судей.

20:59 Аделия Петросян из России начала выступление под Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.

20:59 Виктория Сафонова из Беларуси получила — 54.57

20:56 Прыжок в волчок завершил прокат Виктории, комментаторы рассуждают про ошибку в тулупе, но в целом, отмечают надежное выступление.

20:56 Дорожка шагов шикарной получилась, зелёный маркер.

20:55 Тройной флип+Двойной тулуп на желтый маркер исполнены.

20:54 Тройной риттбергер выполнен красиво и качественно.

20:54 Комбинация вращений со сменой ноги так же получилась хорошо, но желтый маркер от судей, будет пересмотр элемента.

20:54 Двойной аксель исполнен чисто, зелёный маркер от судей.

20:53 Виктория Сафонова из Беларуси начала выступление.

20:45 Фигуристки приступили к разминке на льду. Среди разминающихся, российская спортсменка Аделия Петросян.

До соревнования

20:40 Соревнования по фигурному катанию пройдут на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей.

Последними из фигуристов в бой вступят девушки. В этой дисциплине как нигде будет обострён вопрос, что важнее: чистота проката или его техническая сложность. Вспоминая результат Петра Гуменника, кажется, что у Аделии Петросян для того, чтобы бороться за медали, нет других вариантов, кроме как выступать со сложнейшим контентом.

Впрочем, заявка 18-летней фигуристки включает в себя двойной аксель вместо тройного. Да и инсайды отечественных СМИ рисуют картину, что россиянка будет делать ставку на прокат надёжной короткой программы, а в произвольной — прыгать четверные тулупы.

Во вторник вечером узнаем, сбудется ли это предположение. Аделии достался второй стартовый номер, начало ее проката запланировано на 20:59 по московскому времени. Для ясности ситуации напомним, что в сентябре в Пекине за свою короткую с двойным акселем Петросян набрала 68,72.

Не факт, что эти баллы позволят попасть в последнюю разминку произвольной программы. Тем более, мы смеем ожидать тройной аксель в исполнении, как минимум, Эмбер Гленн (США) и Ами Накаи (Япония).

Впрочем, главными фаворитками считаются фигуристки, которые обходятся без элементов ультра-си — трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото и действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка в команде США Алиса Лью. Первая их очная дуэль в короткой программе командного турнира осталась за японкой, которая показала лучший результат сезона (78,88) и почти на 4 балла опередив американку.

Также во вторник на лёд выйдет несколько девушек, за которыми многим отечественным любителям фигурного катания будет особенно интересно наблюдать. Речь идёт про Анастасию Губанову (Грузия), рейтинг которой позволяет в короткой программе выступать в сильнейшей разминке, и Софью Самоделкину (Казахстан), чей прокат станет последним в третей группе участниц из пяти заявленных.