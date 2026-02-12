Алессандро Хеммерле из Австрии завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

Алессандро Хеммерле globallookpress.com

Австрийский спортсмен оказался сильнее своих оппонентов по большому финалу. Серебряную награду получил Элиот Гронден. Бронзовую медаль выиграл другой представитель Австрии — Якоб Дузек. В шаге от медали оказался француз Шолле Айдан.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартовали 6 февраля и продолжатся до 22 февраля. В турнире спортсмены соревнуются в 16 видах спорта. Впервые в программу включён ски-альпинизм. Всего будет разыграно 116 комплектов наград.