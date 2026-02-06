Чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от предстоящего выступления Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Аделия Петросян globallookpress.com

«Борьба за золото? Ей вообще не надо думать об этом. Это мы здесь можем думать, а ей нужно просто выступать и делать свой максимум. Обращать сейчас внимание на то, кто что говорит, обсуждает, в корне неверно. Её задача — выступить, а задача судей — оценить. Главное не давать поводов — чтобы не могли к чему-либо придраться», — приводит слова Слуцкой «Чемпионат».

Короткая программа у женщин пройдет пройдет 17 февраля, а произвольная — 19 числа.