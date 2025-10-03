Задача — титул? Все играют ради победы», — сказал Медведев «Матч ТВ» .

с«У команды серьезно обновился состав, новый тренер, новые игровые схемы и тактики. Впереди много работы, но потенциал команды виден.

В прошлом сезоне «Зенит» уступил ЦСКА в шестиматчевой серии за золотые медали. Сезон‑2025/26 петербуржцы начали с домашней победы над «Автодором» (90:67).

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев отметил, какая задача стоит перед клубом в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

Прочие•22/09/2025 18:33 Пришли, увидели, победили. Российские фигуристы уверенно отобрались на ОИ-2026

Прочие•25/07/2025 18:59 Льюис Хэмилтон и «Феррари»: гонка против времени

Прочие•22/07/2025 18:18 Крис Пол возвращается в «Клипперс»: последний рывок в Лос-Анджелесе

Прочие•17/07/2025 22:40 Леброн снова капризничает в межсезонье: максимальный контракт, минимальный компромисс

Прочие•15/07/2025 18:16 Российские игроки снова в НБА! Егор Дёмин и Влад Голдин пишут новую главу нашего баскетбола

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Футбол•29/09/2025 08:21 Кто сменит Аморима? Топ-5 фаворитов на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/10/2025 01:45 Мбаппе разорвал «Кайрат»: «Реал» отыгрался на дебютанте ЛЧ после мадридского дерби

Футбол•27/09/2025 04:14 Мане и Роналду не оставили шансов «Аль-Иттихаду»: «Аль-Наср» вырвался в лидеры Саудовской Лиги

Футбол•28/09/2025 05:20 Разгром на «Метрополитано»: «Атлетико» растоптал «Реал» в дерби

Футбол•28/09/2025 14:11 Цена ошибки. Гризманн, Мората и еще пять футболистов, которые пожалели о своем трансфере

Самое интересное

Футбол•20/06/2025 12:18 От Марадоны до Погба. 12 самых громких дисквалификаций за допинг

Футбол•17/06/2025 18:49 Джереми Монга: 15-летний феномен, за которого сражаются топ-клубы Европы

Бои•14/06/2025 19:45 Нокаут с последствиями. Что опаснее для бойцов, бокс или ММА?

Бои•13/06/2025 12:48 Яркие нокауты, бесчисленные трофеи и обидные поражения. Какой получилась карьера Василия Ломаченко?