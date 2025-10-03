Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев отметил, какая задача стоит перед клубом в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.
В прошлом сезоне «Зенит» уступил ЦСКА в шестиматчевой серии за золотые медали. Сезон‑2025/26 петербуржцы начали с домашней победы над «Автодором» (90:67).
с«У команды серьезно обновился состав, новый тренер, новые игровые схемы и тактики. Впереди много работы, но потенциал команды виден.
Задача — титул? Все играют ради победы», — сказал Медведев «Матч ТВ».
4 октября «Зенит» сыграет против УНИКСа.