Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев отметил, какая задача стоит перед клубом в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

В прошлом сезоне «Зенит» уступил ЦСКА в шестиматчевой серии за золотые медали.  Сезон‑2025/26 петербуржцы начали с домашней победы над «Автодором» (90:67).

с«У команды серьезно обновился состав, новый тренер, новые игровые схемы и тактики.  Впереди много работы, но потенциал команды виден.

Задача — титул?  Все играют ради победы», — сказал Медведев «Матч ТВ».

4 октября «Зенит» сыграет против УНИКСа.