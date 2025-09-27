Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что на прошедшей генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) организация была полностью восстановлена в правах.

Эмблема организации paralymp.ru

Таким образом, российские атлеты будут выступать на предстоящих соревнованиях с гимном и флагом.

Решение было принято по итогам голосования. В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за — 55, 11 — воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77, 8 — воздержались.

С 2023 года членство России было частично приостановлено.