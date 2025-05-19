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    Йокич прокомментировал поражение «Денвера» в противостоянии с «Оклахомой»

    Прочие Баскетбол НБА
    Центровой «Денвера» Никола Йокич высказался о поражении во втором раунде плей-офф НБА против «Оклахомы» (3-4 в серии).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    «Седьмая игра была очень похожа на вторую. Мы теряли мяч, не попадали достаточно. Они играли агрессивно, бежали в быстрый прорыв, играли на контратаках. Мы не успевали, а они давили под щитами, забивали свои броски. Да и судья был тот же, что во второй игре. В общем, много общего.

    Нам точно нужны изменения. Играть так долго с таким составом — тяжело. Нельзя ожидать, что игроки, которые не провели 20-30 матчей, вдруг станут ключевыми. Но, например, Джулиан и Пейтон проявили себя. Командам с глубоким составом, как "Индиана", "Оклахома", "Миннесота", сейчас проще.

    Как команда мы всегда находили способ выиграть. В первом раунде все думали, что "Клипперс" пройдут нас, но мы смогли победить. Мы находили решения... только не сегодня. Лично я оставался здоровым, вложил много труда. Доволен своей работой и тем, что моя система подготовки работает. Сейчас надо решить, играть ли на Евробаскете. Посоветуюсь с тренерами и лидерами сборной. А в ближайшие дни будет много пива», — сказал Йокич на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Оклахома» выиграла серию со счетом 4-3. Клуб пробился в полуфинал плей-офф, где сразится с «Миннесотой».

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