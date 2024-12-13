Сборная России заняла шестое место в финале ЧМ по плаванию на короткой дистанции

Чемпионат мира по плаванию в Будапеште Фото: globallookpress.com
Квартет национальной команды — Дмитрий Жаворонков, Александр Щеголев, Алексей Сударев и Роман Акимов преодолел дистанцию за 6.57,59.
Места участников в финальной эстафете чемпионата мира 4x200 метров:
- 1. США (Люк Хобсон, Карсон Фостер, Шейн Касас, Киран Смит).
- 2. Австралия — отставание 5,03.
- 3. Италия + 7,00.
- 4. Германия + 9,92.
- 5. Испания + 12,28.
- 6. Россия (Дмитрий Жаворонков, Александр Щёголев, Алексей Сударев, Роман Акимов) + 13,38.
Финальная эстафета по плаванию проходила в Будапеште. По итогам соревнований сборная США установила мировой рекорд, показав результат в 6.40,51.