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    Пригода выиграл серебро на 100 м брассом у мужчин на ЧМ

    Прочие Плавание
    Завершился третий соревновательный день на чемпионате мира по плаванию на короткой воде (25 м) в венгерском Будапеште.

    Кирилл Пригода
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    Кирилл Пригода

    Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом у мужчин, проиграв на финише китайцу Цинь Хайяню.

    Он преодолел дистанцию за 55,49 секунд, это новый рекорд России.

    Третьим на финише был белорус Илья Шиманович. Еще один россиянин Александр Жигалов был шестым.

    Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 100 м брассом. Мужчины. Финал:
    • Цинь Хайян (Китай) — 55,47.
    • Кирилл Пригода (Россия) — отставание +0,02.
    • Илья Шиманович (Беларусь) +0,13.
    • Денис Петрашов (Киргизия) +0,44.
    • Таку Танигути (Япония) +0,85.
    • Александр Жигалов (Россия) +0,88.

    На дистанции 100 м вольным стилем российская пловчиха Дарья Клепикова заняла пятое место с результатом 51,62 секунды. Это новый рекорд страны.

    Золотую медаль тут завоевала американка Гретчен Уолш (50,31). Второй была француженка Бериль Гастальделло (51,56). Бронза досталась американке Кейт Дугласс.

    На дистанции 100 м вольным стилем у мужчин пятое время показал Егор Корнев.

    Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 100 м вольным стилем. Мужчины. Финал:
    • Джек Алекси (США) — 45,38.
    • Гильерме Сантос (Бразилия) — отставание +0,09.
    • Джордан Крукс (Каймановы острова) +0,10.
    • Крис Гильяно (США) +0,13.
    • Егор Корнев (Россия) +0,20.

    На дистанции 200 м баттерфляем у мужчин четвертым на финише был россиянин Андрей Минаков. Его результат — 1.50,39.

    Чемпионат мира на короткой воде — 2024. 200 м баттерфляем. Мужчины. Финал:
    • Илья Харун (Канада) — 1.48,24.
    • Альберто Раццетти (Италия) — отставание +0,40.
    • Кшиштоф Хмелевски (Польша) +1,02.
    • Андрей Минаков (Россия) +2,15.
    • Трентон Джеффри Джулиан (США) +2,27.

    У женщин на дистанции 100 м брассом пятое место заняла россиянка Евгения Чикунова. Ее результат — 1.03,79.

    Первое место у китаянки Тан Цяньтин (1.02,38). Второй была американка Лилли Кинг (+0,42). Бронза у эстонки Энели Ефимовой (1.03,24)

    В женской эстафете 4х200 м вольным стилем сборная России была четвертой с отставание 6,55 секунд от лидеров.

    Первой к финишу приплыла сборная США с новым мировым рекордом — 7.30,13. Второй стала Австралия, а третье была Венгрия, для которой этот чемпионат домашний.

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