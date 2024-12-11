1-й таймЮвентус — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай Гюндоган«Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    Лифинцев выиграл 100 м на спине, а сборная России стала первой в комбинированной эстафете 4х50 метров

    Прочие Плавание
    Завершился второй соревновательный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в венгерском Будапеште.

    Мирон Лифинцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирон Лифинцев

    Россия сегодня, 11 декабря, смогла выиграть две золотые медали.

    18-летний Мирон Лифинцев стал первым на дистанции 100 м на спине с результатом 48,76 секунд.

    Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м на спине. Финал:
    • 1. Мирон Лифинцев (Россия) — 48,76
    • 2.Хуберт Кош (Венгрия) — отставание +0,03
    • 3.Кацпер Стоковский (Польша) +0,40

    В комбинированной эстафете 4х50 метров первое место также досталось сборной России (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова).

    Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Микст. Эстафета 4x50 комплексным плаванием. Финал:
    • 1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) — 1.35,36
    • 2. Канада (Кайли Масс, Финлей Нокс, Илья Харун, Ингрид Вильм) — отставание +0,58
    • 3. США (Шейн Касас, Майкл Эндрю, Реган Смит, Кэтрин Беркофф) +0,84
    • 4. Австралия +1,42
    • 5. Италия +1,44

    На дистанции 50 м баттерфляем у женщин россиянка Арина Суркова стала четвертой с результатом 24,84.

    Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 50 м баттерфляем. Финал:
    • Гретчен Уолш (США) — 24,01
    • Бериль Гастальделло (Франция) — 24,43
    • Александрия Перкинс (Австралия) — 24,68
    • Арина Суркова (Россия) — 24,84

    Также стоит отметить, что на дистанции 100 м брассом россиянин Кирилл Пригода вышел в финал с лучшим результатом (56,02 секунды). Пятый результат показал и также будет плыть в восьмерке лучших Александр Жигалов (56,50).

    Чемпионат мира по плаванию на короткой воде стартовал 10 декабря и завершится 15-го числа.

    В общем зачете России (2 золота) пока идет второй после США (6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые). Третья — Канада (1 золото, 2 серебра, 4 бронзы).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки?
  • «Ювентус» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли дортмундская команда на своем поле дать бой «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Смогут забить обе команды?
  • «Арсенал» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному