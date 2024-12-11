Лифинцев выиграл 100 м на спине, а сборная России стала первой в комбинированной эстафете 4х50 метров

Завершился второй соревновательный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в венгерском Будапеште.

Россия сегодня, 11 декабря, смогла выиграть две золотые медали.

18-летний Мирон Лифинцев стал первым на дистанции 100 м на спине с результатом 48,76 секунд.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 100 м на спине. Финал: 1. Мирон Лифинцев (Россия) — 48,76

(Россия) — 48,76 2.Хуберт Кош (Венгрия) — отставание +0,03

3.Кацпер Стоковский (Польша) +0,40

В комбинированной эстафете 4х50 метров первое место также досталось сборной России (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова).

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Микст. Эстафета 4x50 комплексным плаванием. Финал: 1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) — 1.35,36

(Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) — 1.35,36 2. Канада (Кайли Масс, Финлей Нокс, Илья Харун, Ингрид Вильм) — отставание +0,58

3. США (Шейн Касас, Майкл Эндрю, Реган Смит, Кэтрин Беркофф) +0,84

4. Австралия +1,42

5. Италия +1,44

На дистанции 50 м баттерфляем у женщин россиянка Арина Суркова стала четвертой с результатом 24,84.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 50 м баттерфляем. Финал: Гретчен Уолш (США) — 24,01

Бериль Гастальделло (Франция) — 24,43

Александрия Перкинс (Австралия) — 24,68

Арина Суркова (Россия) — 24,84

Также стоит отметить, что на дистанции 100 м брассом россиянин Кирилл Пригода вышел в финал с лучшим результатом (56,02 секунды). Пятый результат показал и также будет плыть в восьмерке лучших Александр Жигалов (56,50).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде стартовал 10 декабря и завершится 15-го числа.

В общем зачете России (2 золота) пока идет второй после США (6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые). Третья — Канада (1 золото, 2 серебра, 4 бронзы).