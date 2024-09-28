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    Марко НиколичЦСКА — «Ахмат». Онлайн
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    Российские биатлонисты не допущены к международным турнирам в сезоне-2024/2025

    Прочие Биатлон
    Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в сезоне-2024/2025.

    Россияне пропустят очередной биатлонный сезон
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    Россияне пропустят очередной биатлонный сезон

    «Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

    В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — приводит ТАСС ответ IBU.

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    • Российские биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.

    Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) также продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.

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