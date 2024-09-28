Российские биатлонисты не допущены к международным турнирам в сезоне-2024/2025

Международный союз биатлонистов () не допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в сезоне-2024/2025.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — приводит ТАСС ответ IBU.

Российские биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) также продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.