Российские биатлонисты не допущены к международным турнирам в сезоне-2024/2025

Россияне пропустят очередной биатлонный сезон Фото: globallookpress.com
«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.
В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — приводит ТАСС ответ IBU.
Российские биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) также продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.