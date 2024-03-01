Легрейд выиграл индивидуалку на этапе Кубка мира в Осло

Он преодолел дистанцию за 49:31,0 и не допустил ни одного промаха.
Вторым трёхкратный олимпийский чемпион, его соотечественник Тарьей Бё, отставший на 28,5 секунд с одним промахом на последнем рубеже.
Третья строчка также досталась представителю Норвегии Ветле Шоста Кристиансену + 1:05,6 (1).
Также отметить пятое место еще одного спортсмена из Норвегии, пятикратного олимпийского чемпиона Норвегии Йоханнес Бё с отставанием в 1 минуту и 14,9 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап, Хольменколлен Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
- 1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 49:31,0 (ноль промахов).
- 2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 28,5 секунды (1).
- 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1:05,6 (1).