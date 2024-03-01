Легрейд выиграл индивидуалку на этапе Кубка мира в Осло

На 7-м этапе Кубка мира индивидуальной гонки на 15 км среди мужчин в норвежском Хольменколлене победителем стал местный биатлонист

Он преодолел дистанцию за 49:31,0 и не допустил ни одного промаха.

Вторым трёхкратный олимпийский чемпион, его соотечественник Тарьей Бё, отставший на 28,5 секунд с одним промахом на последнем рубеже.

Третья строчка также досталась представителю Норвегии Ветле Шоста Кристиансену + 1:05,6 (1).

Также отметить пятое место еще одного спортсмена из Норвегии, пятикратного олимпийского чемпиона Норвегии Йоханнес Бё с отставанием в 1 минуту и 14,9 секунды.