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    Легрейд выиграл индивидуалку на этапе Кубка мира в Осло

    Прочие Биатлон
    На 7-м этапе Кубка мира индивидуальной гонки на 15 км среди мужчин в норвежском Хольменколлене победителем стал местный биатлонист Стурла Холм Легрейд.

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    Он преодолел дистанцию за 49:31,0 и не допустил ни одного промаха.

    Вторым трёхкратный олимпийский чемпион, его соотечественник Тарьей Бё, отставший на 28,5 секунд с одним промахом на последнем рубеже.

    Третья строчка также досталась представителю Норвегии Ветле Шоста Кристиансену + 1:05,6 (1).

    Также отметить пятое место еще одного спортсмена из Норвегии, пятикратного олимпийского чемпиона Норвегии Йоханнес Бё с отставанием в 1 минуту и 14,9 секунды.

    Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап, Хольменколлен Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
    • 1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 49:31,0 (ноль промахов).
    • 2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 28,5 секунды (1).
    • 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1:05,6 (1).
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