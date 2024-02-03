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    Все новости спорта

    «Белогорье» сенсационно разгромило «Зенит-Казань», «Шахтер» уверенно победил второго лидера «Локомотив»

    Прочие Волейбол
    Подошли к концу четыре матча 20-го тура волейбольной Суперлиги.

    Олимпийский чемпион Александр Волков (в центре) сейчас тренирует «Белогорье»
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    Олимпийский чемпион Александр Волков (в центре) сейчас тренирует «Белогорье»

    Лидер чемпионата «Зенит-Казань» неожиданно уступил на своей площадке в трех партиях «Белогорью» — 0:3 (31:33, 23:25, 19:25).

    Занимающий второе место «Локомотив-Кубань» также сенсационно был разгромлен солигорским «Шахтером» — 0:3 (20:25, 20:25, 26:28).

    «Газпром-Югра» была сильнее кемеровского «Кузбасса» — 3:1 (25:20, 18:25, 25:22, 25:21).

    «Нефтянник» Оренбург обыграл дома АСК — 3:1 (25:18, 21:25, 25:18, 25:21).

    Актуальную таблицу волейбольной Суперлиги можно отслеживать по ссылке.

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