«Белогорье» сенсационно разгромило «Зенит-Казань», «Шахтер» уверенно победил второго лидера «Локомотив»

Олимпийский чемпион Александр Волков (в центре) сейчас тренирует «Белогорье» Фото: globallookpress.com
Лидер чемпионата «Зенит-Казань» неожиданно уступил на своей площадке в трех партиях «Белогорью» — 0:3 (31:33, 23:25, 19:25).
Занимающий второе место «Локомотив-Кубань» также сенсационно был разгромлен солигорским «Шахтером» — 0:3 (20:25, 20:25, 26:28).
«Газпром-Югра» была сильнее кемеровского «Кузбасса» — 3:1 (25:20, 18:25, 25:22, 25:21).
«Нефтянник» Оренбург обыграл дома АСК — 3:1 (25:18, 21:25, 25:18, 25:21).
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