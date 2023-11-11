Тарасова: Катание Валиевой сильнейшее

Заслуженный тренер СССРпрокомментировала победув короткой программе на «Гран-при России» в Казани.

«Мне очень понравилось катание Валиевой. Всегда можно катать еще лучше, еще эмоциональнее, но это было хорошо. Для первого раза это было просто блестяще, все контролировала, все сделала. Конкуренция? Камила одна такая. Ее катание сильнейшее», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Второе место на этапе в Казани заняла Софья Муравьева, набрав 77,02 балла. Тройку лидеров замкнула Алина Горбачева с 73,29 баллами.

Женщины выступят с произвольными программами в воскресенье, 12 ноября. Начало — в 15.00 мск.