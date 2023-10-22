Туктамышева: Без мотивации нет желания, а без желания нет успеха

Чемпионка мира и Европы 2015 годаответила на вопрос о том, нужно ли искать мотивацию на ежедневные энергозатратные тренировки.

«Да, конечно, ее нужно искать. Потому что без мотивации нет желания. Без желания нет успеха. Поэтому это очень важный процесс. Мотивацию можно искать, вдохновляясь музыкой, воображая, какие программы ты можешь сделать, что можешь выучить. В моём случае, я себе челленджи какие-то устраивала, и это меня мотивировало, чтобы понять, на что я еще способна. Но мотивация обязательно должна быть. В спорте это один из важнейших элементов успеха», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

В последнем своем сезоне-2022-2023 Туктамышева выиграла в этапе Гран-при России «Московские звёзды» и этапе в Перми, приняла участие в чемпионате России по прыжкам и чемпионате России.