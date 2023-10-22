Туктамышева не стала отвечать на вопрос о пропуске сезона

Чемпионка мира в Шанхае 2015 годаотказалась отвечать на вопрос о пропуске сезона.

«Пару дней назад появились новости о том, что я пропускаю сезон? Я на этот вопрос предпочту ответить чуть позже.

Шоу стали популярнее соревнований? Я бы так не сказала. У нас всё равно соревнования проходят с большим количеством зрителей. Особенно чемпионат страны или финал Кубка России — в прошлом году у нас весь "Юбилейный" был полон. Поэтому я бы не сказала, что шоу стали популярнее. Их просто стало больше. Стало больше людей, которые их могут создавать. Но это не связано с отстранением», — приводит слова Туктамышевой «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что российская фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Туктамышева решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.