Объявлен список участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников первого этапа Гран-присезона-2023/2024 в Уфе.

В списке участников не оказалось Анастасии Зининой, которая была заявлена на этап ранее, а также Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

Женщины: Софья Важнова, Рената Губашева, София Захарова, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Аделия Петросян, Виктория Сафонова, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Анастасия Хахыртдинова.

Мужчины: Владислав Дворников, Макар Игнатов, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Евгений Семененко, Иван Соболев, Дамир Черипка.

Танцы на льду: Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов, София Качушкина — Марк Волков, Елизавета Кириллова — Илья Карпов, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Ксения Краусова — Даниил Корочкин, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Александра Прокопец — Александр Васькович, Яна Трубинова — Владислав Шевнин, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Соревнования среди взрослых на этапе Гран-при в Уфе пройдут 14 и 15 октября.