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    В ВАДА сообщили о недопуске американцев на слушания по делу Валиевой

    Прочие Фигурное катание
    ВАДА не выступало против присутствия американцев на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Что касается дела, связанного с фигуристкой ОКР Камилой Валиевой, ВАДА понимает разочарование в связи с тем, сколько времени заняло это дело. Действительно, временами мы разделяли это разочарование. На каждом этапе этого дела ВАДА подталкивало соответствующие органы к своевременным действиям. Действительно, после неприемлемой задержки РУСАДА с вынесением решения по этому вопросу мы передали его непосредственно в CAS. Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы это дело было завершено без каких-либо дальнейших неоправданных задержек.

    Что касается проведения этого слушания при закрытых дверях, ВАДА не возражало ни против того, чтобы оно было публичным, ни против присутствия наблюдателя от сборной США. Согласно регламенту Спортивного арбитражного суда, ВАДА не может требовать проведения публичных слушаний. Этот запрос может исходить только от "физического лица, являющегося стороной разбирательства", то есть от спортсмена в данном случае. Для ясности, если бы спортсмен потребовал проведения публичных слушаний, у ВАДА не было бы возражений», — приводит текст заявления ВАДА «РИА Новости».

    Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария).

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