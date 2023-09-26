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    В USADA сделали заявление перед слушаниями по делу Валиевой

    Прочие Фигурное катание
    Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о начале слушаний по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Весь процесс, учитывая секретность и ненужную задержку, по сути, подрывает справедливость, поскольку все спортсмены были лишены своего момента на подиуме, который, независимо от результата слушаний, им не вернуть.

    Будем надеяться, что спортсмены и общественность смогут получить некоторое удовлетворение после того, как решение будет вынесено. Но мы должны признать, что это действительно сложно, потому что все слушания проходят в закрытом режиме. Даже затронутым в этом деле атлетам не разрешили наблюдать за процессом, который существенно повлияет на их жизнь», — приводит слова Тайгарта USA TODAY.

    На данный момент российские фигуристы отстранены от международных турниров.

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