Татьяна Мишина: Туктамышева будет кататься

Заслуженный тренер Россиивысказалась о том, планирует ли фигуристказаканчивать карьеру.

«Нет, потому что я вижу, что она катается с удовольствием. Но нельзя сказать, что Лизе это дается легко, большую роль играет труд. Она талантливая, будет кататься, пока ей это приносит удовольствие и удовлетворение. Ее никто не может заставить кататься — у нее есть желание. Любовь к фигурному катанию приносит ей радость. Лиза будет кататься. Пока у нее все складывается хорошо», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мишиной.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером ЧМ-2021.