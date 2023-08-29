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    Татьяна Мишина: Туктамышева будет кататься

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о том, планирует ли фигуристка Елизавета Туктамышева заканчивать карьеру.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Нет, потому что я вижу, что она катается с удовольствием. Но нельзя сказать, что Лизе это дается легко, большую роль играет труд. Она талантливая, будет кататься, пока ей это приносит удовольствие и удовлетворение. Ее никто не может заставить кататься — у нее есть желание. Любовь к фигурному катанию приносит ей радость. Лиза будет кататься. Пока у нее все складывается хорошо», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мишиной.

    26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером ЧМ-2021.

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