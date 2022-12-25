Радионова: Фигуристка Акатьева удивила своей победой на ЧР, она стала открытием турнира

Призёрка чемпионата мира–2015подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию, завершившегося в Красноярске 25 декабря.

В женском одиночном катании победила Софья Акатьева, Камила Валиева выиграла серебро, Елизавета Туктамышева стала третьей.

У мужчин стал лучшим Евгений Семененко, Петр Гуменник стал вторым, Александр Самарин завоевал бронзу.

«Конечно, меня удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Очень рада за нее!

Мне кажется, она открытие чемпионата России. Потому что фаворитом была Камила Валиева и многие ставили на ее победу.

Но это спорт, и здесь нужно каждый год подтверждать свое место. Это очень сложно и физически, и психологически.

Соня Акатьева — молодец! После короткой программы у нее появился шанс выиграть чемпионат России, и она им воспользовалась. Мои поздравления!

Судейство мы не можем обсуждать. Конечно, есть некоторые вопросы. На чемпионате России меня поразили ребята. Такая борьба между Петей Гуменником и Евгением Семененко!

Это было историческое событие. Я бы дала им две золотые медали, если такое возможно. Действительно, оба заслуживают золота!», — приводит слова Радионовой Sport24.