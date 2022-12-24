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    Туктамышева: Я сделала практически свой максимум

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала бронзу, выигранную на чемпионате России.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Настроение отличное. Я очень счастлива и довольна исходом этих соревнований. Это означает, что все не зря, что не зря работаю, не зря катаюсь. И это уже достаточно большая мотивация.

    Мне кажется, я немножко потеряла бдительность и на эмоциях после хорошего каскада 3-3, который у меня наконец-то получился, дала себе слабинку и в итоге сделала двойной флип. Слава богу, что он меня не подвел, не сломал во второй половине.

    Я вообще не знала, какие результаты были до меня. Но я слышала оценки Софьи Муравьевой. Не было расчетов, но я просто надеялась на лучшее. Я сделала практически свой максимум. Мне кажется, даже сделай я тройной флип, это не изменило бы моего места.

    Наверное, по моим ощущениям, ее [бронзу] можно сравнить с серебряной медалью чемпионата мира: она у меня сейчас на первом месте, а не золотая медаль. Эта бронза, наверное, больше для меня значима, чем серебро, которое я завоевала в 2015 году. Очень давно я выигрывала чемпионат России. Даже не помню своих эмоций. Было как-то очень неожиданно. Я только не так понимала, что это очень сложный старт, потому что была юна. В сознательном возрасте с такой высокой конкуренцией это очень значимо, но не могу сказать, что это на первом месте, хотя эта медаль очень важная», — передает слова Туктамышевой Sport24.

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