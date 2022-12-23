Семененко выиграл чемпионат России, Гуменник — второй

Семененко получил 195,92 балла за произвольную программу. По сумме двух прокатов он набрал 295,07.
Такое же количество баллов по итогам короткой и произвольной программ набрал Петр Гуменник.
Семененко занял первое место благодаря лучшему результату в произвольном прокате.
Тройку призеров замкнул Михаил Самарин.
Марк Кондратюк снялся после короткой программы.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023 (Красноярск)
Мужчины. Итоговое положение
Мужчины. Итоговое положение
1. Евгений Семененко — 295,07
2. Петр Гуменник — 295,07
3. Александр Самарин — 282,40
4. Дмитрий Алиев — 272,57
5. Артем Ковалев — 268,52
6. Андрей Мозалев — 267,90
7. Макар Игнатов — 261,07
8. Глеб Лутфуллин — 251,41
9. Иван Попов — 239,39
10. Матвей Ветлугин — 237,00
11. Илья Яблоков — 233,68
12. Артур Даниелян — 231,82
13. Алексей Ерохов — 225,40
14. Андрей Анисимов — 221,84
15. Владислав Катичев — 189,85
16. Роман Атояр — 181,87