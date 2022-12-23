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    Семененко выиграл чемпионат России, Гуменник — второй

    Прочие Фигурное катание
    Евгений Семененко стал победителем чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

    Евгений Семененко
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    Евгений Семененко

    Семененко получил 195,92 балла за произвольную программу. По сумме двух прокатов он набрал 295,07.

    Такое же количество баллов по итогам короткой и произвольной программ набрал Петр Гуменник.

    Семененко занял первое место благодаря лучшему результату в произвольном прокате.

    Тройку призеров замкнул Михаил Самарин.

    Марк Кондратюк снялся после короткой программы.

    Чемпионат России по фигурному катанию-2023 (Красноярск)

    Мужчины. Итоговое положение

    1. Евгений Семененко — 295,07

    2. Петр Гуменник — 295,07

    3. Александр Самарин — 282,40

    4. Дмитрий Алиев — 272,57

    5. Артем Ковалев — 268,52

    6. Андрей Мозалев — 267,90

    7. Макар Игнатов — 261,07

    8. Глеб Лутфуллин — 251,41

    9. Иван Попов — 239,39

    10. Матвей Ветлугин — 237,00

    11. Илья Яблоков — 233,68

    12. Артур Даниелян — 231,82

    13. Алексей Ерохов — 225,40

    14. Андрей Анисимов — 221,84

    15. Владислав Катичев — 189,85

    16. Роман Атояр — 181,87

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