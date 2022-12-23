Семененко выиграл чемпионат России, Гуменник — второй

стал победителем чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Семененко получил 195,92 балла за произвольную программу. По сумме двух прокатов он набрал 295,07.

Такое же количество баллов по итогам короткой и произвольной программ набрал Петр Гуменник.

Семененко занял первое место благодаря лучшему результату в произвольном прокате.

Тройку призеров замкнул Михаил Самарин.

Марк Кондратюк снялся после короткой программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023 (Красноярск) Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Семененко — 295,07

2. Петр Гуменник — 295,07

3. Александр Самарин — 282,40

4. Дмитрий Алиев — 272,57

5. Артем Ковалев — 268,52

6. Андрей Мозалев — 267,90

7. Макар Игнатов — 261,07

8. Глеб Лутфуллин — 251,41

9. Иван Попов — 239,39

10. Матвей Ветлугин — 237,00

11. Илья Яблоков — 233,68

12. Артур Даниелян — 231,82

13. Алексей Ерохов — 225,40

14. Андрей Анисимов — 221,84

15. Владислав Катичев — 189,85

16. Роман Атояр — 181,87