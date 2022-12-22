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    Уровень мужского одиночного фигурного катания в России растет, считает Авербух

    Прочие Фигурное катание
    Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух подвёл итоги выступления мужчин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

    Петр Гуменник
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    Петр Гуменник

    Лидирует перед произвольной программой Петр Гуменник, вторым идёт Евгений Семененко, третьим — Андрей Мозалёв.

    Призёры отметились чистыми прокатами с двумя четверными прыжками.

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    • «Приятно порадовал общий уровень выступления мужчин. Сейчас практически у всех в арсенале есть четверные прыжки, и это очень здорово, все показали достаточно сложные программы.

    Очень хорошее выступление было у Гуменника, он сделал риттбергер, замечательно выступили Семененко и Мозалёв, я бы отметил их троих, их лидерство абсолютно закономерно.

    Думаю, зрителей порадовало обилие четверных прыжков, уровень мужского одиночного фигурного катания в России, конечно, поднимается», — приводит слова Авербуха ТАСС.

    Также он прокомментировал 12-е место действующего чемпиона России, олимпийского чемпиона Марка Кондратюка.

    «У Марка были проблемы, он пропустил прыжковый турнир, поэтому не успел восстановиться и подвести себя к чемпионату России», — отметил собеседник агентства.

    Произвольную программу фигуристы продемонстрируют в пятницу, 23 декабря. Чемпионат России в Красноярске завершится 25 декабря.

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