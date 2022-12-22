Уровень мужского одиночного фигурного катания в России растет, считает Авербух

Серебряный призер Олимпийских игрподвёл итоги выступления мужчин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Лидирует перед произвольной программой Петр Гуменник, вторым идёт Евгений Семененко, третьим — Андрей Мозалёв.

Призёры отметились чистыми прокатами с двумя четверными прыжками.

«Приятно порадовал общий уровень выступления мужчин. Сейчас практически у всех в арсенале есть четверные прыжки, и это очень здорово, все показали достаточно сложные программы.

Очень хорошее выступление было у Гуменника, он сделал риттбергер, замечательно выступили Семененко и Мозалёв, я бы отметил их троих, их лидерство абсолютно закономерно.

Думаю, зрителей порадовало обилие четверных прыжков, уровень мужского одиночного фигурного катания в России, конечно, поднимается», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Также он прокомментировал 12-е место действующего чемпиона России, олимпийского чемпиона Марка Кондратюка.

«У Марка были проблемы, он пропустил прыжковый турнир, поэтому не успел восстановиться и подвести себя к чемпионату России», — отметил собеседник агентства.

Произвольную программу фигуристы продемонстрируют в пятницу, 23 декабря. Чемпионат России в Красноярске завершится 25 декабря.