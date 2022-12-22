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    Гуменник лидирует после короткой программы на ЧР-2023 в Красноярске

    Прочие Фигурное катание
    Петербургжец Петр Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

    Петр Гуменник
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    Петр Гуменник

    За свой прокат бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020 получил 104,47 балла.

    Вторым идет Евгений Семененко (99,15), замыкает тройку лидеров Андрей Мозалев (98,70).

    Чемпион Европы-2022 Марк Кондратюк расположился на 12-й строчке (77,50).

    Фигуристы представят произвольную программу в пятницу, 23 декабря.

    Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа
    • 1. Петр Гуменник — 104,47
    • 2. Евгений Семененко — 99,15
    • 3. Андрей Мозалев — 98,70
    • 4. Матвей Ветлугин — 97,58
    • 5. Александр Самарин — 96,57
    • 6. Артем Ковалев — 96,49
    • 7. Макар Игнатов — 94,29
    • 8. Илья Яблоков — 93,27
    • 9. Дмитрий Алиев — 90,85
    • 10. Глеб Лутфуллин — 84,09
    • 11. Алексей Ерохов — 77,75
    • 12. Марк Кондратюк — 77,50
    • 13. Иван Попов — 77,02
    • 14. Артур Даниелян — 74,65
    • 15. Владислав Катичев — 74,38
    • 16. Андрей Анисимов — 73,69
    • 17. Роман Атояр — 73,48
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