Гуменник лидирует после короткой программы на ЧР-2023 в Красноярске

Петр Гуменник Фото: globallookpress.com
За свой прокат бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020 получил 104,47 балла.
Вторым идет Евгений Семененко (99,15), замыкает тройку лидеров Андрей Мозалев (98,70).
Чемпион Европы-2022 Марк Кондратюк расположился на 12-й строчке (77,50).
Фигуристы представят произвольную программу в пятницу, 23 декабря.
Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа
- 1. Петр Гуменник — 104,47
- 2. Евгений Семененко — 99,15
- 3. Андрей Мозалев — 98,70
- 4. Матвей Ветлугин — 97,58
- 5. Александр Самарин — 96,57
- 6. Артем Ковалев — 96,49
- 7. Макар Игнатов — 94,29
- 8. Илья Яблоков — 93,27
- 9. Дмитрий Алиев — 90,85
- 10. Глеб Лутфуллин — 84,09
- 11. Алексей Ерохов — 77,75
- 12. Марк Кондратюк — 77,50
- 13. Иван Попов — 77,02
- 14. Артур Даниелян — 74,65
- 15. Владислав Катичев — 74,38
- 16. Андрей Анисимов — 73,69
- 17. Роман Атояр — 73,48