Биатлонистка Виролайнен может перейти в сборную Финляндии

Российская биатлонисткав новом сезоне, возможно, будет выступать за. Об этом сообщил бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

«Она с ними (с семьей) давно там живет, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию.

Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребенок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у нее еще есть возможность побегать.

В Финляндии просто как таковой команды‑то и нет. В свое время была Кайса Мякяряйнен и два‑три человека.

Дело в том, что государство не содержит спортсменов, они сами выживают. Сами зарабатывают, сами тратят, как, например, Настя Кузьмина в Словакии», — приводит слова Мякишева «Матч ТВ».

Накануне Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.