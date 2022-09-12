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    Биатлонистка Виролайнен может перейти в сборную Финляндии

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Дарья Виролайнен в новом сезоне, возможно, будет выступать за Финляндию. Об этом сообщил бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

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    «Она с ними (с семьей) давно там живет, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию.

    Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребенок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у нее еще есть возможность побегать.

    В Финляндии просто как таковой команды‑то и нет. В свое время была Кайса Мякяряйнен и два‑три человека.

    Дело в том, что государство не содержит спортсменов, они сами выживают. Сами зарабатывают, сами тратят, как, например, Настя Кузьмина в Словакии», — приводит слова Мякишева «Матч ТВ».

    Накануне Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

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