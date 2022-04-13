Кацалапов рассказал о планах продолжения карьеры

Российский фигурист, выступающий в паре с, высказался о продолжении карьеры.

«Мы решение приняли, у нас уже есть расписание, планы на тренировочный сбор. Мы тренируемся. В принципе, никаких изменений и отличий от обычного сезона у нас нет.

Планируем продолжать? Мы планируем, едем на сбор — это сто процентов. Все будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арене или нет.

Мотивация? Сейчас это и есть мотивация для нас и нашей команды — показать, каких спортсменов теряет мир», — передает слова Кацалапова Sport24.