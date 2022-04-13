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    Кацалапов рассказал о планах продолжения карьеры

    Прочие Фигурное катание
    Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, высказался о продолжении карьеры.

    Никита Кацалапов
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    Никита Кацалапов

    «Мы решение приняли, у нас уже есть расписание, планы на тренировочный сбор. Мы тренируемся. В принципе, никаких изменений и отличий от обычного сезона у нас нет.

    Планируем продолжать? Мы планируем, едем на сбор — это сто процентов. Все будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арене или нет.

    Мотивация? Сейчас это и есть мотивация для нас и нашей команды — показать, каких спортсменов теряет мир», — передает слова Кацалапова Sport24.

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