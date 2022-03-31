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    Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону

    Прочие Биатлон
    Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на Кубке Союза биатлонистов России по биатлону, который проходит в Тюмени.

    Анна Сола (справа)
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    Анна Сола (справа)

    В составе белорусской команды выступили Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов.

    Этап Кубка СБР в Тюмени проходит в рамках открытого чемпионата России, результат белорусских спортсменов не идет в зачет чемпионата России.

    Второе место в гонке заняла вторая команда Ханты-Мансийского автономного округа. Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин и Никита Поршнев получат золото чемпионата России и серебро Кубка СБР.

    На третьей строчке — сборная Московской области, за которую выступили Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин и Кирилл Стрельцов. Они стали серебряными призерами чемпионата России.

    Бронзу чемпионата России получит финишировавшая четвертой первая команда Ханти-Мансийского автономного округа, в составе которой выступали Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков и Семен Сучилов.

    Чемпионат России завершится 3 апреля.

    Чемпионат России/Кубок СБР. Смешанная эстафета
    • 1. Белоруссия-1 (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов) — 1:11.07
    • 2. ХМАО-Югра-2 (Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — 10,1
    • 3. Московская область (Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов) — 12,8
    • 4. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков, Семен Сучилов) — 45,7
    • 5. Башкортостан (Мария Дубровская, Карина Бахтина, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов) — 56,3
    • 6. Удмуртия (Ульяна Нигматуллина, Илона Знакова, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов) — 2.16,8
    • 7. Красноярский край (Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова, Данил Мальцев, Михаил Айкинский) — 2.56,8
    • 8. Санкт-Петербург (Анна Старовойтова, Анна Тинякова, Евгений Фадеев, Василий Томшин) — 3.34,3
    • 9. Новосибирская область (Софья Ленькова, Анна Никулина, Роман Еремин, Даниил Серохвостов) — 3.34,5
    • 10. Тюменская область-1 (Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Вячеслав Малеев, Александр Логинов) — 4.12,2
    • 11. ХМАО-Югра-3 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Дмитрий Иванов, Вадим Филимонов) — 4.31,1
    • 12. Тюменская область-2 (Ксения Шнейдер, Мария Кретова, Игорь Шетько, Андрей Вьюхин) — 5.18,7
    • 13. ПФО (Вера Румянцева, Анна Кунаева, Даниил Усов, Александр Бектуганов) — 5.58,6
    • 14. ЯНАО (Резеда Сибгатуллина, Кристина Токарева, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев) — 7.03,9
    • 15. Белоруссия-2 (Аделина Сабитова, Юлия Ковалевская, Степан Данилов, Иван Тулатин) — 8.26,7
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