Синицина и Калапов выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: globallookpress.com
В этом виде выступало всего два дуэта — чемпионы Европы и мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина») и двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин («Время первых», капитан — Марк Кондратюк).
Первое место заняли Синицина и Кацалапов. За выступление они получили 137,84 балла, что превышает действующий мировой рекорд (137,09).
Таким образом, счет в командном турнире теперь равный — 81:81. Впереди произвольные программы мужчин, пар и женщин.
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Танцы на льду. Произвольный танец
- 1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (команда Щербаковой) — 137,84
- 2. Александра Степанова — Иван Букин (команда Кондратюка) — 133,24