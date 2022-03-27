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    Синицина и Калапов выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала

    Прочие Фигурное катание
    Команда «Красная машина», капитаном которой является Анна Щербакова, выиграла произвольный танец на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    В этом виде выступало всего два дуэта — чемпионы Европы и мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина») и двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин («Время первых», капитан — Марк Кондратюк).

    Первое место заняли Синицина и Кацалапов. За выступление они получили 137,84 балла, что превышает действующий мировой рекорд (137,09).

    Таким образом, счет в командном турнире теперь равный — 81:81. Впереди произвольные программы мужчин, пар и женщин.

    Кубок Первого канала по фигурному катанию. Танцы на льду. Произвольный танец
    • 1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (команда Щербаковой) — 137,84
    • 2. Александра Степанова — Иван Букин (команда Кондратюка) — 133,24
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