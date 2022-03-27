Синицина и Калапов выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала

Команда, капитаном которой является, выиграла произвольный танец на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

В этом виде выступало всего два дуэта — чемпионы Европы и мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина») и двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин («Время первых», капитан — Марк Кондратюк).

Первое место заняли Синицина и Кацалапов. За выступление они получили 137,84 балла, что превышает действующий мировой рекорд (137,09).

Таким образом, счет в командном турнире теперь равный — 81:81. Впереди произвольные программы мужчин, пар и женщин.