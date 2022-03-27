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    • Щербакова призналась, что может завершить карьеру после этого сезона
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    Щербакова призналась, что может завершить карьеру после этого сезона

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    «В данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон.

    Пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации.

    Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону», — сказала Щербакова «Спорт-Экспрессу».

    «Это напрямую повлияет на мое решение», — добавила фигуристка, отвечая на вопрос, что она будет делать, если «сумбур» продолжится.

    Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных стартов.

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