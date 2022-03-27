Щербакова призналась, что может завершить карьеру после этого сезона

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катаниюответила на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

«В данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон.

Пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации.

Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону», — сказала Щербакова «Спорт-Экспрессу».

«Это напрямую повлияет на мое решение», — добавила фигуристка, отвечая на вопрос, что она будет делать, если «сумбур» продолжится.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных стартов.