Щербакова призналась, что может завершить карьеру после этого сезона

Анна Щербакова Фото: globallookpress.com
«В данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон.
Пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации.
Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону», — сказала Щербакова «Спорт-Экспрессу».
«Это напрямую повлияет на мое решение», — добавила фигуристка, отвечая на вопрос, что она будет делать, если «сумбур» продолжится.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных стартов.