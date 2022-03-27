Бойкова и Козловский выиграли произвольную программу Кубка Первого Канала с баллами выше мирового рекорда

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: globallookpress.com
На турнире соревнуются команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой («Красная машина») и Марка Кондратюка («Время Первых»).
Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые набрали 162,14 балла.
Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, уступившие победителям менее балла. Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Дуэты, занявшие первые три места, получили баллы выше действующего мирового рекорда (157,46).
Перед произвольными программами женщин счет 122:119 в пользу «Красной машины».
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа
- 1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой) — 162,14
- 2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Команда Кондратюка) — 161,53
- 3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Команда Щербаковой) — 159,73
- 4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Команда Кондратюка) — 145,00