ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 19:44
    • Бойкова и Козловский выиграли произвольную программу Кубка Первого Канала с баллами выше мирового рекорда
  • 18:55
    • Коляда выиграл произвольную программу и вывел команду Щербаковой вперед в Кубке Первого канала
    Все новости спорта

    Бойкова и Козловский выиграли произвольную программу Кубка Первого Канала с баллами выше мирового рекорда

    Прочие Фигурное катание
    На Кубке Первого канала по фигурному катанию спортивные пары выступили с произвольными программами.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

    На турнире соревнуются команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой («Красная машина») и Марка Кондратюка («Время Первых»).

    Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые набрали 162,14 балла.

    Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, уступившие победителям менее балла. Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    Дуэты, занявшие первые три места, получили баллы выше действующего мирового рекорда (157,46).

    Перед произвольными программами женщин счет 122:119 в пользу «Красной машины».

    Кубок Первого канала по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа
    • 1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой) — 162,14
    • 2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Команда Кондратюка) — 161,53
    • 3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Команда Щербаковой) — 159,73
    • 4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Команда Кондратюка) — 145,00
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Канадцы досрочно добудут билет в Катар
  • Канада — Ямайка. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Беспроигрышная серия «Вашингтона» дойдет до трех матчей?
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Канада — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному