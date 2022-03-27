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    Обновлённый мировой рейтинг ISU: Щербакова — 1-я, Трусова — 2-я

    Прочие Фигурное катание
    На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) был опубликован обновлённый мировой рейтинг за последние два сезона. Лидером зачёта в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Александра Трусова.

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    1. Анна Щербакова (Россия) — 4419.
    2. Александра Трусова (Россия) — 3646.
    3. Каори Сакамото (Япония) — 3423.
    4. Ён Ю (Южная Корея) — 3254.
    5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 2923.
    6. Алиса Лью (США) — 2806.
    7. Камила Валиева (Россия) — 2745.
    8. Луна Хендрикс (Бельгия) — 2672.
    9. Алёна Косторная (Россия) — 2565.
    10. Карен Чен (США) — 2553...
    14. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 2138...
    16. Екатерина Куракова (Польша) — 1912...
    20. Майя Хромых (Россия) — 1759...
    22. Виктория Сафонова (Беларусь) — 1632...
    39. Софья Самодурова (Россия) — 1127...
    44. Дарья Усачёва (Россия) — 1032...
    51. Ксения Синицына (Россия) — 908...
    69. Евгения Медведева (Россия) — 624...
    72. Анастасия Шаботова (Украина) — 586.
    73. Алина Загитова (Россия) — 582...
    77. Софья Акатьева (Россия) — 500...
    81. Софья Муравьёва (Россия) — 475...
    86. Аделия Петросян (Россия) — 453.
    87. Софья Самоделкина (Россия) — 428.

    Среди мужчин лидером зачёта стал олимпийский чемпион Пекина, американец Нэйтан Чен, 2-я и 3-я позиции достались японцам Юме Кагияме и Сёме Уно соответственно.

    1. Нэйтан Чен (США) — 3964.
    2. Юма Кагияма (Япония) — 3564.
    3. Сёма Уно (Япония) — 3558.
    4. Морис Квителашвили (Грузия) — 3091.
    5. Даниэль Грассль (Италия) — 3031.
    6. Джейсон Браун (США) — 2976.
    7. Юдзуру Ханю (Япония) — 2841.
    8. Киган Мессинг (Канада) — 2722.
    9. Маттео Риццо (Италия) — 2586.
    10. Денис Васильев (Латвия) — 2530...
    14. Дмитрий Алиев (Россия) — 2299.
    15. Андрей Мозалёв (Россия) — 2294...
    17. Евгений Семененко (Россия) — 2064...
    21. Марк Кондратюк (Россия) — 1877.
    22. Александр Самарин (Россия) — 1874.
    23. Илья Малинин (США) — 1802.
    24. Михаил Коляда (Россия) — 1777.

    В рейтинге танцевальных пар лидируют россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов расположились на 2-м месте.

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 4391.
    2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 3953.
    3. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) — 3920.
    4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 3259.
    5. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) — 3000.
    6. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 2929.
    7. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 2888.
    8. Рику Миюра/Риюти Кихара (Япония) — 2712.
    9. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 2633.
    10. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 2513...
    17. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 1778...
    20. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 1565.

    В зачёте танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали третьими.

    1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 4013.
    2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 3904.
    3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 3900.
    4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) — 3778.
    5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 3677.
    6. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 3669...
    9. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 2851...
    20. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 1779.

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