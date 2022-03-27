Обновлённый мировой рейтинг ISU: Щербакова — 1-я, Трусова — 2-я

1. Анна Щербакова (Россия) — 4419.
2. Александра Трусова (Россия) — 3646.
3. Каори Сакамото (Япония) — 3423.
4. Ён Ю (Южная Корея) — 3254.
5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 2923.
6. Алиса Лью (США) — 2806.
7. Камила Валиева (Россия) — 2745.
8. Луна Хендрикс (Бельгия) — 2672.
9. Алёна Косторная (Россия) — 2565.
10. Карен Чен (США) — 2553...
14. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 2138...
16. Екатерина Куракова (Польша) — 1912...
20. Майя Хромых (Россия) — 1759...
22. Виктория Сафонова (Беларусь) — 1632...
39. Софья Самодурова (Россия) — 1127...
44. Дарья Усачёва (Россия) — 1032...
51. Ксения Синицына (Россия) — 908...
69. Евгения Медведева (Россия) — 624...
72. Анастасия Шаботова (Украина) — 586.
73. Алина Загитова (Россия) — 582...
77. Софья Акатьева (Россия) — 500...
81. Софья Муравьёва (Россия) — 475...
86. Аделия Петросян (Россия) — 453.
87. Софья Самоделкина (Россия) — 428.
Среди мужчин лидером зачёта стал олимпийский чемпион Пекина, американец Нэйтан Чен, 2-я и 3-я позиции достались японцам Юме Кагияме и Сёме Уно соответственно.
1. Нэйтан Чен (США) — 3964.
2. Юма Кагияма (Япония) — 3564.
3. Сёма Уно (Япония) — 3558.
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 3091.
5. Даниэль Грассль (Италия) — 3031.
6. Джейсон Браун (США) — 2976.
7. Юдзуру Ханю (Япония) — 2841.
8. Киган Мессинг (Канада) — 2722.
9. Маттео Риццо (Италия) — 2586.
10. Денис Васильев (Латвия) — 2530...
14. Дмитрий Алиев (Россия) — 2299.
15. Андрей Мозалёв (Россия) — 2294...
17. Евгений Семененко (Россия) — 2064...
21. Марк Кондратюк (Россия) — 1877.
22. Александр Самарин (Россия) — 1874.
23. Илья Малинин (США) — 1802.
24. Михаил Коляда (Россия) — 1777.
В рейтинге танцевальных пар лидируют россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов расположились на 2-м месте.
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 4391.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 3953.
3. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) — 3920.
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 3259.
5. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) — 3000.
6. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 2929.
7. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 2888.
8. Рику Миюра/Риюти Кихара (Япония) — 2712.
9. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 2633.
10. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 2513...
17. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 1778...
20. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 1565.
В зачёте танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали третьими.
1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 4013.
2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 3904.
3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 3900.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) — 3778.
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 3677.
6. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 3669...
9. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 2851...
20. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 1779.