CAS признал биатлонистку Глазырину виновной в допинговых нарушениях

Российская биатлонисткапризнана виновной в допинговых нарушениях, сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU). Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал её на 12 месяцев начиная с 23 сентября 2020 года.

Таким образом, дисквалификация российской спортсменки уже истекла. Результаты Глазыриной в промежутке с 19 сентября по 18 декабря 2013 года были аннулированы.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от соревнований. Её заподозрили в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории. Расследовались две подозрительные пробы спортсменки.

34-летняя Глазырина является двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы. Она завоевала две медали на этапах Кубка мира.