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    Плющенко: Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о необходимости проводить турниры как внутреннего уровня, так и международного, а также организовать аналог серии Гран-при.

    Евгений Плющенко
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    Евгений Плющенко

    «Соревноваться все равно надо. Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь — всех желающих.

    Я уже высказал предложение: почему бы не запустить в России серию турниров по принципу Гран-при? В те же самые даты проводить шесть этапов и финал. Но не для шести финалистов, а сделать две группы, чтобы было 10 или 12 человек.

    Без соревнований нельзя. Думаю, что годика через два мы вернемся на международную арену, и к этому надо быть готовыми», — приводит слова Плющенко RT.

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