Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежецвыиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Норвежский биатлонист не допустил промахов на двух огневых рубежах и показал время — 25 минут и 27,1 секунд.

Второе место у француза Кантена Фийона-Майе (+22,4). Третья позиция у Себастьяна Самуэльссона из Швеции (+26,5).