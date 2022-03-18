Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Стурла Легрейд Фото: globallookpress.com
Норвежский биатлонист не допустил промахов на двух огневых рубежах и показал время — 25 минут и 27,1 секунд.
Второе место у француза Кантена Фийона-Майе (+22,4). Третья позиция у Себастьяна Самуэльссона из Швеции (+26,5).
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринт. 10 км
- 1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 25.27,1 (0 шт. кругов)
- 2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 22,4 (0)
- 3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 26,5 (0)
- 4. Бенедикт Долль (Германия) — 39,5 (0)
- 5. Эрик Лессер (Германия) — 40,0 (1)
- 6. Филипп Наврат (Германия) — 40,5 (0)