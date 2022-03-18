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    Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

    Прочие Биатлон
    Норвежец Стурла Легрейд выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

    Стурла Легрейд
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    Стурла Легрейд

    Норвежский биатлонист не допустил промахов на двух огневых рубежах и показал время — 25 минут и 27,1 секунд.

    Второе место у француза Кантена Фийона-Майе (+22,4). Третья позиция у Себастьяна Самуэльссона из Швеции (+26,5).

    Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринт. 10 км
    • 1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 25.27,1 (0 шт. кругов)
    • 2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 22,4 (0)
    • 3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 26,5 (0)
    • 4. Бенедикт Долль (Германия) — 39,5 (0)
    • 5. Эрик Лессер (Германия) — 40,0 (1)
    • 6. Филипп Наврат (Германия) — 40,5 (0)
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