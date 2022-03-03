Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Контиолахти

одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Марте Олсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Ингрид Тандревольд преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 48,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.

Второе место заняла сборная Швеции: Лина Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг — отставание 37,7 (0+8)

Замкнула тройку команда из Италии: Самуэла Комола, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци — отставание 1.00,2 (0+7).

Сборная Франции не финишировала из-за дисквалификации. Жюстин Бреза-Буше нарушила правила во время первой стрельбы.

Напомним, что Международный союз биатлонистов запретил сборной России выступать на своих турнирах.