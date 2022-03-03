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    Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Контиолахти

    Прочие Биатлон
    Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

    Марте Олсбю-Ройселанн
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    Марте Олсбю-Ройселанн

    Марте Олсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Ингрид Тандревольд преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 48,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.

    Второе место заняла сборная Швеции: Лина Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг — отставание 37,7 (0+8)

    Замкнула тройку команда из Италии: Самуэла Комола, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци — отставание 1.00,2 (0+7).

    Сборная Франции не финишировала из-за дисквалификации. Жюстин Бреза-Буше нарушила правила во время первой стрельбы.

    Напомним, что Международный союз биатлонистов запретил сборной России выступать на своих турнирах.

    Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Контиолахти (Финляндия)
    • 1. Норвегия — 1:09.48,1 (0+4)
    • 2. Швеция — +37,7 (0+8)
    • 3. Италия — +1.00,2 (0+7)
    • 4. Германия — +1.57,1 (2+9)
    • 5. Швейцария — +2.37,1 (1+12)
    • 6. Австрия — +2.55,8 (2+11).
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