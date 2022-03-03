Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Контиолахти

Марте Олсбю-Ройселанн Фото: globallookpress.com
Марте Олсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Ингрид Тандревольд преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 48,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.
Второе место заняла сборная Швеции: Лина Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг — отставание 37,7 (0+8)
Замкнула тройку команда из Италии: Самуэла Комола, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци — отставание 1.00,2 (0+7).
Сборная Франции не финишировала из-за дисквалификации. Жюстин Бреза-Буше нарушила правила во время первой стрельбы.
Напомним, что Международный союз биатлонистов запретил сборной России выступать на своих турнирах.
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Контиолахти (Финляндия)
- 1. Норвегия — 1:09.48,1 (0+4)
- 2. Швеция — +37,7 (0+8)
- 3. Италия — +1.00,2 (0+7)
- 4. Германия — +1.57,1 (2+9)
- 5. Швейцария — +2.37,1 (1+12)
- 6. Австрия — +2.55,8 (2+11).