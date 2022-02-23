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    ISU сократит количество компонентов в фигурном катании и изменит критерии их оценки

    Прочие Фигурное катание
    Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) выдвинул на конгресс организации предложение о реформировании правил оценки компонентов программ в фигурном катании, сообщает «Матч ТВ».

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    Сейчас в фигурном катании оценивают пять компонентов: связующие элементы, навыки катания, интерпретация музыки, композиция и перфоманс.

    Техкомитет предлагает оставить три: навыки катания (где также будут частично учитываться связующие элементы), композиция и новый компонент — презентация, в который, помимо прочего, будут включены некоторые элементы перформанса и интерпретации музыки.

    Также техкомитет предлагает изменить критерии оценивания компонентов. В мужском одиночном катании оценка за компоненты будет умножаться на 1,67 в короткой программе и на 2,67 в произвольной.

    У женщин и спортивных пар — на 1,33 в короткой и 2,67 — в произвольной, у танцоров — на 1,33 в короткой и 2 — в произвольной.

    Изменения были разработаны рабочей группой ISU под руководством российского арбитра Аллы Шеховцовой.

    Конгресс ISU пройдет летом 2022 года на Пхукете.

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