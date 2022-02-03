Поварницын стал серебряным призером в спринте на этапе Кубка IBU в Чехии

Александр Поварницын Фото: globallookpress.com
Его опередил норвежец Сверре Аспенес. Тройку лидеров замкнул немецкий спортсмен Филипп Хорн.
В десятке оказались еще два россиянина — Василий Томшин (6 место) и Михаил Первушин (8 место).
Биатлон. Кубок IBU
6-й этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт, 10 км
6-й этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Сверре Аспенес (Норвегия) — 23:44.9 (1)
2. Александр Поварницын (Россия) +10.2 (0)
3. Филипп Хорн (Германия) +28.5 (1)
6. Василий Томшин (Россия) +34.6 (0)
8. Михаил Первушин (Россия) +37.4 (1)
27. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1:31.3 (3)
41. Дмитрий Иванов (Россия) +2:04.5 (2)
54. Петр Пащенко (Россия) +2:22.7 (5)