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    Поварницын стал серебряным призером в спринте на этапе Кубка IBU в Чехии

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Александр Поварницын занял второе место в спринте на 10 км в рамках шестого этапа Кубка IBU.

    Александр Поварницын
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    Александр Поварницын

    Его опередил норвежец Сверре Аспенес. Тройку лидеров замкнул немецкий спортсмен Филипп Хорн.

    В десятке оказались еще два россиянина — Василий Томшин (6 место) и Михаил Первушин (8 место).

    Биатлон. Кубок IBU

    6-й этап. Нове-Место, Чехия

    Мужчины. Спринт, 10 км

    1. Сверре Аспенес (Норвегия) — 23:44.9 (1)

    2. Александр Поварницын (Россия) +10.2 (0)

    3. Филипп Хорн (Германия) +28.5 (1)

    6. Василий Томшин (Россия) +34.6 (0)

    8. Михаил Первушин (Россия) +37.4 (1)

    27. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1:31.3 (3)

    41. Дмитрий Иванов (Россия) +2:04.5 (2)

    54. Петр Пащенко (Россия) +2:22.7 (5)

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