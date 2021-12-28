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    Елисеев и Буртасова стали третьими в масс-старте «Рождественской гонки»

    Прочие Биатлон
    Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова) заняли третье место в масс-старте традиционной «Рождественско гонки», прошедшей в Рупольдинге.

    Матвей Елисеев
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    Матвей Елисеев

    Выиграли гонку немцы Янина Хеттих и Эрик Лессер, второе место в активе украинского дуэта Юлия Джима / Дмитрий Пидручный.

    Масс-старт является промежуточным этапом «Рождественской гонки». Исход соревнования решит гонка преследования, которая стартует в 21:00 по московскому времени.

    «Рождественская гонка». Масс-старт

    1. Янина Хеттих — Эрик Лессер (Германия) — 31.04,4 (0)
    2. Юлия Джима — Дмитрий Пидручный (Украина) — 1.16,6 (7)
    3. Евгения Буртасова — Матвей Елисеев (Россия) — 1.17,6 (5)
    4. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — 1.22,1 (7)
    5. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — 1.39,6 (8)
    6. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — 1.40,0 (6)
    7. Лена Хекки — Йоша Буркхальтер (Швейцария) — 1.48,6 (7)
    8. Ванесса Хинц — Бенедикт Долль (Германия) — 2.29,7 (7)
    9. Эмма Лундер — Скотт Гоу (Канада) — 2.58,4 (9)
    10. Мари Эдер — Теро Сеппяля (Финляндия)

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