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    Трусова: В целом довольна результатом на чемпионате России

    Прочие Фигурное катание
    Серебряный призер чемпионата России-2022 Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире в Санкт-Петербурге.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    «В целом довольна результатом. Конечно, хотела прокатать лучше и короткую, и произвольную программу. Буду работать, надеюсь до Европы улучшиться.

    Что делать, чтобы дотянуться до Камилы? Если вопрос про форму, то я начала восстанавливать форму чуть больше месяца назад. Сейчас я совсем не в лучшей форме. Для начала буду стараться кататься чисто, улучшаться во всём — в катании, в прыжках.

    Надо работать над тройным акселем, могу сказать, что сейчас он был нестабильным, были ошибки и на тренировках, и на соревнованиях. В начале сезона практически не ошибалась с него, почему-то не получалось на соревнованиях. Буду работать, стараюсь чтобы у меня получилось», — цитирует Трусову «Чемпионат».

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