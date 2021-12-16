ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 19:14
    • Цветков завоевал бронзу в индивидуальной гонке на Кубке IBU, победил Цобель
  • 18:59
    • Кофрие пропустит матч ЦСКА с «Сочи». КДК не отменил красную карточку
  • 18:29
    • В спринте за Кубок Мира выиграла Улсбю-Ройселанн, россиянка Резцова — пятая
  • 16:37
    • Госдума приняла законопроект о введении Fan ID во втором чтении
  • 14:42
    • Руй Витория может возглавить бразильский «Фламенго»
    Все новости спорта

    Цветков завоевал бронзу в индивидуальной гонке на Кубке IBU, победил Цобель

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Максим Цветков занял третье место в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

    Максим Цветков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Цветков

    Он отстал от завоевавшего золото немца Давида Цобеля более чем на 20 секунд, допустив две осечки на огневых рубежах. Второе место занял итальянец Доминик Виндиш.

    Биатлон. Кубок IBU. 3-й этап
    Мужчины. Индивидуальная гонка

    1. Давид Цобель (Германия) — 50.36,9 (1)
    2. Доминик Виндиш (Италия) — 9,1 (2)
    3. Максим Цветков (Россия) — 23,3 (2)
    4. Антон Бабиков (Россия) — 45,8 (2)
    5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 48,2 (3)
    6. Лукас Фрацшер (Германия) — 48,7 (2)
    7. Александр Андерсен (Норвегия) — 1.09,1 (2)
    8. Юстус Штрелов (Германия) — 1.10,9 (2)
    9. Никита Поршнев (Россия) — 1.20,2 (2)
    10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.34,0 (3)...
    16. Матвей Елисеев (Россия) — 2.11,6 (1)...
    21. Евгений Гараничев (Россия) — 2.33,5 (2)
    22. Йоханнес Дале (Норвегия) — 2.34,4 (5)

    У женщин российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км.

    Победительницей гонки стала шведка Элизабет Хогберг, серебро завоевала немка Франциска Хильдебранд. Бронза — у представительницы Норвегии Марте Кракстад Йохансен.

    В десятку лучших вошли еще две россиянки. Анастасия Гореева показала 6-й результат, Анастасия Шевченко стала девятой.

    Женщины. Индивидуальная гонка

    1. Элизабет Хогберг (Швеция) — 43.44,4 (0)
    2. Франциска Хильдебранд (Германия) — 5,7 (1)
    3. Марте Крoкстад Йохансен (Норвегия) — 35,7 (0)
    4. Валентина Семеренко (Украина) — 44,1 (1)
    5. Евгения Буртасова (Россия) — 1.03,0 (1)
    6. Анастасия Гореева (Россия) — 1.29,4 (2)
    7. Марион Визенсартер (Германия) — 1.33,3 (1)
    8. Каролине Кноттен (Норвегия) — 1.40,1 (2)
    9. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.54,7 (1)
    10. Кристина Ридер (Австрия) — 2.17,3 (0)...
    15. Лу Жанмонно Лоран (Франция) — 2.48,9 (2)...
    23. Тамара Дербушева (Россия) — 3.55,4 (3)...
    29. Екатерина Носкова (Россия) — 4.23,8 (5)...
    39. Вита Семеренко (Украина) — 4.58,0 (4)
    47. Наталья Гербулова (Россия) — 5.27,9 (5)...
    67. Микела Каррара (Италия) — 7.50,6 (8)
    68. Элиза Гаспарин (Швейцария) — 7.58,8 (7)

    Этап Кубка мира в Обертиллиахе завершится 19 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволят ли ливерпульцы «Ньюкаслу» забить на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервет ли Россия победную волну Швеции?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Будет ли матч в Лестере результативным?
  • «Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному