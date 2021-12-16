Цветков завоевал бронзу в индивидуальной гонке на Кубке IBU, победил Цобель

Российский биатлонистзанял третье место в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Он отстал от завоевавшего золото немца Давида Цобеля более чем на 20 секунд, допустив две осечки на огневых рубежах. Второе место занял итальянец Доминик Виндиш.

Биатлон. Кубок IBU. 3-й этап

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Давид Цобель (Германия) — 50.36,9 (1)

2. Доминик Виндиш (Италия) — 9,1 (2)

3. Максим Цветков (Россия) — 23,3 (2)

4. Антон Бабиков (Россия) — 45,8 (2)

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 48,2 (3)

6. Лукас Фрацшер (Германия) — 48,7 (2)

7. Александр Андерсен (Норвегия) — 1.09,1 (2)

8. Юстус Штрелов (Германия) — 1.10,9 (2)

9. Никита Поршнев (Россия) — 1.20,2 (2)

10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.34,0 (3)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — 2.11,6 (1)...

21. Евгений Гараничев (Россия) — 2.33,5 (2)

22. Йоханнес Дале (Норвегия) — 2.34,4 (5)

У женщин российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км.

Победительницей гонки стала шведка Элизабет Хогберг, серебро завоевала немка Франциска Хильдебранд. Бронза — у представительницы Норвегии Марте Кракстад Йохансен.

В десятку лучших вошли еще две россиянки. Анастасия Гореева показала 6-й результат, Анастасия Шевченко стала девятой.

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Элизабет Хогберг (Швеция) — 43.44,4 (0)

2. Франциска Хильдебранд (Германия) — 5,7 (1)

3. Марте Крoкстад Йохансен (Норвегия) — 35,7 (0)

4. Валентина Семеренко (Украина) — 44,1 (1)

5. Евгения Буртасова (Россия) — 1.03,0 (1)

6. Анастасия Гореева (Россия) — 1.29,4 (2)

7. Марион Визенсартер (Германия) — 1.33,3 (1)

8. Каролине Кноттен (Норвегия) — 1.40,1 (2)

9. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.54,7 (1)

10. Кристина Ридер (Австрия) — 2.17,3 (0)...

15. Лу Жанмонно Лоран (Франция) — 2.48,9 (2)...

23. Тамара Дербушева (Россия) — 3.55,4 (3)...

29. Екатерина Носкова (Россия) — 4.23,8 (5)...

39. Вита Семеренко (Украина) — 4.58,0 (4)

47. Наталья Гербулова (Россия) — 5.27,9 (5)...

67. Микела Каррара (Италия) — 7.50,6 (8)

68. Элиза Гаспарин (Швейцария) — 7.58,8 (7)

Этап Кубка мира в Обертиллиахе завершится 19 декабря.