Россия завевала бронзу в эстафете на этапе Кубке мира по биатлону, победила Норвегия

одержала победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

За победителей выступали Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Кристиансен.

Второй стала сборная Франции, в составе которой в эстафете участвовали Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье и Кантен Фийон-Майе.

Сборная России на третьем месте. Страну представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Перед последней стрельбой россияне шли вторыми, но Эдуард Латыпов заработал штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира

Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:14.09,3 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — отставание 11,2 (0+8)

3. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 45,9 (1+9)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.07,8 (0+6)

5. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбаль, Антон Дудченко) — 1.28,5 (1+6)

6. Белоруссия (Сергей Бочарников, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — 2.07,5 (0+11)